Клуб МЛС Інтер Маямі оголосив про підписання контракту з аргентинським форвардом Гонсало Ігуаїном.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон Ігуаїн провів у Ювентусі (3 голи в Серії A), а до того на правах оренди виступав за Челсі і Мілан. Також він виступав за Реал і Наполі.

Клубом володіє група інвесторів на чолі з Девідом Бекхемом.

