Джерело - Чемпіон.
Клуб МЛС Інтер Маямі оголосив про підписання контракту з аргентинським форвардом Гонсало Ігуаїном.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Минулий сезон Ігуаїн провів у Ювентусі (3 голи в Серії A), а до того на правах оренди виступав за Челсі і Мілан. Також він виступав за Реал і Наполі.
Клубом володіє група інвесторів на чолі з Девідом Бекхемом.
Without further ado…— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020
Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq
Нагадаємо, Ігуаїн розірвав контракт з Ювентусом.