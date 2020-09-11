Гонсало Ігуаїн покидає Ювентус

Нападник Гонсало Ігуаїн покине Ювентус.

Про це повідомляє журналіста Фабріціо Романо.

Сторони домовилися про розірвання контракту.

Наразі аргентинець веде переговори з Інтер Маямі. Очікується, що найближчими днями будуть узгоджені умови особистого контракту гравця. Форвард перейде в американський клуб на правах вільного агента.

У минулому сезоні Ігуаїн зіграв за Ювентус 44 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус доплатить Ігуаїну за розірвання контракту.