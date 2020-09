Український хавбек Лечче Євген Шахов найближчим часом стане гравцем грецького АЕКа.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скира.

Євген вже домовився з італійським клубом про дострокове розірвання контракту і перебереться у Грецію на правах вільного агента.

Контракт українця з АЕКом буде розрахований на два роки.

