Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Лечче Євген Шахов найближчим часом стане гравцем грецького АЕКа.
Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скира.
Євген вже домовився з італійським клубом про дострокове розірвання контракту і перебереться у Грецію на правах вільного агента.
Контракт українця з АЕКом буде розрахований на два роки.
Done deal! Yevhen #Shakhov to #AEKAtene as a free-agent. He has reached an agreement with #Lecce for the termination of the contract. Shakhov will sign 2-year contract with AEK. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020
Нагадаємо, що півзахисник перейшов в Лечче рік тому з грецького ПАОКа. У минулому сезоні, за підсумками якого Лечче вилетів із Серії А, Шахов зіграв 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.