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Шахов на правах вільного агента перейде в АЕК

Сьогодні 08:25 541 0
Хавбек вже домовився про розірвання контракту з Лечче
Шахов на правах вільного агента перейде в АЕК
#Шахов, #АЕК, #Лечче

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек Лечче Євген Шахов найближчим часом стане гравцем грецького АЕКа.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скира.

Євген вже домовився з італійським клубом про дострокове розірвання контракту і перебереться у Грецію на правах вільного агента.

Контракт українця з АЕКом буде розрахований на два роки.

Нагадаємо, що півзахисник перейшов в Лечче рік тому з грецького ПАОКа. У минулому сезоні, за підсумками якого Лечче вилетів із Серії А, Шахов зіграв 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.

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