 Динамо розглядало кандидатуру Б'єлици на посаду головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо розглядало кандидатуру Б'єлици на посаду головного тренера

Сьогодні 08:08 464 0
Керівництво біло-синіх залишилося під враженням від роботи хорватського тренера
Динамо розглядало кандидатуру Б'єлици на посаду головного тренера
#Вукоєвич, #Динамо

Джерело - nacional.hr.

На посаду головного тренера Динамо розглядався варіант з хорватським фахівцем Ненадом Б'єліцею.

Про це заявив помічник Мірчи Луческу у Динамо Огнен Вукоєвич.

"Ненад Б'єлиця розглядався одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Динамо. У Києві всі були в захваті після гри загребського Динамо під керівництвом Б'єліци в Лізі чемпіонів проти Шахтаря", - сказав Вукоєвич.

У квітні Б'єліця розірвав контракт з Динамо після двох років роботи. Раніше він тренував, крім інших, Аустрію, Спецію і Лех.

Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.

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