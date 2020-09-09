Динамо розглядало кандидатуру Б'єлици на посаду головного тренера

Керівництво біло-синіх залишилося під враженням від роботи хорватського тренера

На посаду головного тренера Динамо розглядався варіант з хорватським фахівцем Ненадом Б'єліцею.

Про це заявив помічник Мірчи Луческу у Динамо Огнен Вукоєвич.

"Ненад Б'єлиця розглядався одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Динамо. У Києві всі були в захваті після гри загребського Динамо під керівництвом Б'єліци в Лізі чемпіонів проти Шахтаря", - сказав Вукоєвич.

У квітні Б'єліця розірвав контракт з Динамо після двох років роботи. Раніше він тренував, крім інших, Аустрію, Спецію і Лех.

Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.