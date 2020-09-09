Динамо розглядало кандидатуру Б'єлици на посаду головного тренера

Джерело - nacional.hr.
На посаду головного тренера Динамо розглядався варіант з хорватським фахівцем Ненадом Б'єліцею.
Про це заявив помічник Мірчи Луческу у Динамо Огнен Вукоєвич.
"Ненад Б'єлиця розглядався одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Динамо. У Києві всі були в захваті після гри загребського Динамо під керівництвом Б'єліци в Лізі чемпіонів проти Шахтаря", - сказав Вукоєвич.
У квітні Б'єліця розірвав контракт з Динамо після двох років роботи. Раніше він тренував, крім інших, Аустрію, Спецію і Лех.
Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.