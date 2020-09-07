Джерело - Чемпіон.
Тренерському штабу збірної України потрібно детально дослідити гру з Іспанією.
Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.
"Не треба жалкувати. Клас, майстерність, професіоналізм гравців збірної Іспанії, виявився передбачувано вищим. Хоча у виконанні нашої команди, деякі пасажі були, досить таки, непогані. Оборона в середньому блоці не спрацювала. Сучасний футбол вимагає іншого підходу в грі з командами топ-рівня. Ось саме це належить проаналізувати тренерському штабу. Ніщо так не вчить, як поразки.
Мої спостереження - гра в середньому блоці вимагає високої організації і майстерності в обороні. На жаль, у нас все стоїть на солом'яних ногах. Це і є видимим в грі команд, які делегували до збірної своїх гравців. Потрібно зробити висновки і рухатися далі. Особисто я нічим не засмучений", - зазначив Заховайло.
Испания - Украина 4:0 Расстраивался не нужно. Класс, мастерство, профессионализм игроков сборной Испании, оказался...Опубліковано заховайлом вячеславом Неділя, 6 вересня 2020 р.
Раніше, збірна Іспанії знищила Україну у Лізі націй.