Тренерському штабу збірної України потрібно детально дослідити гру з Іспанією.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Не треба жалкувати. Клас, майстерність, професіоналізм гравців збірної Іспанії, виявився передбачувано вищим. Хоча у виконанні нашої команди, деякі пасажі були, досить таки, непогані. Оборона в середньому блоці не спрацювала. Сучасний футбол вимагає іншого підходу в грі з командами топ-рівня. Ось саме це належить проаналізувати тренерському штабу. Ніщо так не вчить, як поразки.

Мої спостереження - гра в середньому блоці вимагає високої організації і майстерності в обороні. На жаль, у нас все стоїть на солом'яних ногах. Це і є видимим в грі команд, які делегували до збірної своїх гравців. Потрібно зробити висновки і рухатися далі. Особисто я нічим не засмучений", - зазначив Заховайло.