УЄФА робить усе можливе, щоб змагання продовжувалися.

Таку думку висловив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ситуація, що склалася, є новою для всіх. Ми повинні адаптуватися до неї. Я чудово розумію, зараз багато що змінилося, але це не головне. Головне - те, що футбол продовжується, уряди країн ідуть нам назустріч, УЄФА робить усе можливе, щоб змагання тривали. Нам усім потрібно знайти вихід, але важливо не забувати, що головний пріоритет - це здоров’я людей", - сказав Шевченко.