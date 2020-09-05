 Головний пріоритет - це здоров’я людей, - Шевченко | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Головний пріоритет - це здоров’я людей

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Головний тренер збірної України розповів, як коронавірус вплинув на підготовку національної команди
Шевченко: Головний пріоритет - це здоров’я людей
#Шевченко

Джерело - УАФ.

УЄФА робить усе можливе, щоб змагання продовжувалися.

Таку думку висловив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ситуація, що склалася, є новою для всіх. Ми повинні адаптуватися до неї. Я чудово розумію, зараз багато що змінилося, але це не головне. Головне - те, що футбол продовжується, уряди країн ідуть нам назустріч, УЄФА робить усе можливе, щоб змагання тривали. Нам усім потрібно знайти вихід, але важливо не забувати, що головний пріоритет - це здоров’я людей", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців.

Україна проведе поєдинок другого туру Ліги націй з Іспанією завтра, 5 вересня.

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