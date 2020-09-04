Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців

Команда вилетіла до Мадрида

Джерело - УАФ.

Сьогодні о 16:00 збірна України з футболу вилетіла в Мадрид, де 6-го вересня команда Андрія Шевченка зіграє в другому турі Ліги націй проти Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У п'ятницю команда провела легке відновлювальне тренування і відправилася в аеропорт. Наставник взяв до Іспанії той же склад з 27 футболістів.

Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін;

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Матвієнко, Бондар, Болбат;

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко, Караваєв, Безус, Макаренко;

Нападники: Ярмоленко, Яремчук, Супряга, Мораес.

Нагадаємо, Україна переграла Швейцарію.