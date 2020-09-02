 Робоча група зі створення УПЛ ТВ буде збиратися щотижня | Футбол | Champion.com.ua
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Робоча група зі створення УПЛ ТВ буде збиратися щотижня

Сьогодні 20:55 754 0
Відбулося засідання Робочої групи
Робоча група зі створення УПЛ ТВ буде збиратися щотижня
#УПЛ

Джерело - УПЛ.

У вівторок, 2 вересня, у Будинку футболу відбулося перше засідання Робочої групи Української Прем’єр-Ліги щодо створення УПЛ ТВ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На засіданні були присутні: Виконавчий директор Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий, представники клубів УПЛ, а також запрошені медіа-експерти.

Впродовж конструктивного обговорення був визначений порядок функціонування Робочої групи щодо створення УПЛ ТВ. Зокрема, вирішено, що зустрічі Робочої групи відбуватимуться кожного тижня.

Раніше повідомлялося, що УПЛ ТВ буде створено найближчим часом.

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