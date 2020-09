Лондонський Арсенал розірвав контракт з вірменським форвардом Генріхом Мхітаряном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони прийняли рішення розірвати контракт з обопільної згоди. Угода закінчувалася влітку 2021 року.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN 👊