Футболіст планує стати повноцінним футболістом Роми

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал розірвав контракт з вірменським форвардом Генріхом Мхітаряном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони прийняли рішення розірвати контракт з обопільної згоди. Угода закінчувалася влітку 2021 року.

Вірменський півзахисник планує стати повноцінним футболістом Роми. Підписання контракту очікується найближчим часом. Під керівництвом Паулу Фонсеки в минулому сезоні Мхітарян став лідером римського клубу.

За Арсенал Мхітарян сумарно зіграв 58 матчів і забив 9 голів у всіх турнірах. У Ромі за сезон у оренді провів 27 ігор і теж відзначився 9 разів.