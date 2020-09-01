Джерело - Чемпіон.
Лондонський Арсенал розірвав контракт з вірменським форвардом Генріхом Мхітаряном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони прийняли рішення розірвати контракт з обопільної згоди. Угода закінчувалася влітку 2021 року.
Thank you, @HenrikhMkh— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2020
And good luck with @ASRomaEN 👊
Вірменський півзахисник планує стати повноцінним футболістом Роми. Підписання контракту очікується найближчим часом. Під керівництвом Паулу Фонсеки в минулому сезоні Мхітарян став лідером римського клубу.
За Арсенал Мхітарян сумарно зіграв 58 матчів і забив 9 голів у всіх турнірах. У Ромі за сезон у оренді провів 27 ігор і теж відзначився 9 разів.