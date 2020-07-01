Джерело - Чемпіон.
Рома продовжила на сезон оренду колишнього півзахисника Шахтаря вірменина Генріха Мхітаряна.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
Мхітарян перейшов до Роми влітку 2019 року з Арсеналу на правах оренди.
У нинішньому сезоні хавбек зіграв за римлян 22 матчі, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.
Контракт Мхітаряна з Арсеналом розрахований до літа 2021 року.
⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21— AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020
Раніше, Фонсека розповів про майбутнє Мхітаряна у Ромі.