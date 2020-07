Рома продовжила на сезон оренду колишнього півзахисника Шахтаря вірменина Генріха Мхітаряна.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Мхітарян перейшов до Роми влітку 2019 року з Арсеналу на правах оренди.

У нинішньому сезоні хавбек зіграв за римлян 22 матчі, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Контракт Мхітаряна з Арсеналом розрахований до літа 2021 року.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21