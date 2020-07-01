 Рома продовжила оренду Мхітаряна | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
Вчора 17:10 2214
Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес
Сьогодні 13:29 413
Мессі забив 700 гол у кар’єрі
Сьогодні 11:44 699
Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ
Сьогодні 10:16 1028 1
ФК Львів змінить стадіон
Сьогодні 09:45 1632
Підручний: Російські журналісти до мене не підходять
Сьогодні 09:15 1946
Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком
Вчора 23:25 2410
Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе
Вчора 21:25 1165
Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса
Вчора 14:15 1353
Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини
Вчора 13:40 1242
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:45 Баскетбол Миколаїв очолить американський тренер 138
13:29 Бокс Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес 413
13:15 Футбол Тлумак назвав терміни повернення у футбол 461
12:57 Футбол Леганес - Севілья 0:3. Огляд матчу 489
12:45 Футбол Саррі вказав на зміну гри Ювентуса 647
12:31 Футбол Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар 747
12:17 Блог Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами 407
12:16 Футбол Рома продовжила оренду Мхітаряна 830
11:57 Футбол Торіно - Лаціо 1:2. Огляд матчу 819
11:44 Футбол Мессі забив 700 гол у кар’єрі 699
11:31 Теніс Троє українських тенісисток заявилося на турнір у Чехії 1011
11:13 Футбол Баварія поверне Перишича в Інтер 1061
10:57 Блог Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА 262
10:57 Футбол Барселона – Атлетіко 2:2. Огляд матчу 1330
10:45 Футбол Дубінчак попрощався із Карпатами 1325
10:29 Бокс Помер непереможний мексиканський боксер 2663
10:16 Футбол Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ 1028 1
09:56 Футбол Дженоа – Ювентус 1:3. Огляд матчу 1451
09:45 Футбол ФК Львів змінить стадіон 1632
09:30 Футбол Сетьєн: Я цілком задоволений грою Барселони 1792
09:26 Блог 8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 316
09:15 Біатлон Підручний: Російські журналісти до мене не підходять 1946
08:55 Футбол Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу 1909
08:43 Футбол Сімеоне: Ми старалися до кінця 2293
08:26 Футбол Ювентус розібрався із Дженоа у 29 турі Серії А 2012

Рома продовжила оренду Мхітаряна

Сьогодні 12:16 830 0
Генріх Мхітарян ще один сезон проведе у Римі
Рома продовжила оренду Мхітаряна
#Мхітарян, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома продовжила на сезон оренду колишнього півзахисника Шахтаря вірменина Генріха Мхітаряна.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Мхітарян перейшов до Роми влітку 2019 року з Арсеналу на правах оренди.

У нинішньому сезоні хавбек зіграв за римлян 22 матчі, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Контракт Мхітаряна з Арсеналом розрахований до літа 2021 року.

Раніше, Фонсека розповів про майбутнє Мхітаряна у Ромі.

Коментарі ()