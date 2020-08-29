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Федецький: Шевченко управляв збірною України на Євро-2016

Сьогодні 16:28 393 0
Артем Федецький прокоментував турнір Євро-2016
Федецький: Шевченко управляв збірною України на Євро-2016
#Федецький, #Шевченко, #Євро-2016

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи 2016 року збірною України вже почав управляти Андрій Шевченко.

Про це розповів ексгравець національної команди Артем Федецький.

"Чому так зіграли на Євро-2016? Перша гра непогана була з німцями. Могли десь в першому таймі "забити" того нашого "своячка". Але проти Північної Ірландії була катастрофа. Не сказав би, що ми були неготові до турніру. По суті, дуже вдарило по самолюбству, що ми вилетіли першими.  Це був шок. Не скажу, що проти Польщі ми зіграли погано, але програли 0:1. Десь фарт у нас був на відбірковому етапі. Напевно, те, як ми жили цим попаданням на Євро, коли не пройшли перед цим шість плей-оф, зіграло злий жарт - нам як відрізало.

Чи управляв командою Фоменко? На Євро управляв Шевченко. Тоді вже був Шевченко. Фоменко уже під час Євро-2016 участі в тренувальному процесі не приймав. Ми бачили, що йде перебудова поколінь. Чому саме для цього вибрали фінальну частину – для мене загадка. Це моя особиста думка", - сказав Федецький.

Нагадаємо, Федецький отримав тренерський диплом.

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