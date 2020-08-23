 БАТЕ на виїзді переграв Німану 22 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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БАТЕ на виїзді переграв Німану 22 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 21:55 185 0
БАТЕ зрівнявся по набраних очках з Шахтарем Вернидуба
БАТЕ на виїзді переграв Німану 22 турі чемпіонату Білорусі
#Німан, #БАТЕ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 серпня, у 22-му турі чемпіонату Білорусі БАТЕ на виїзді переграв Німан.

Перед перервою гості вийшли вперед завдяки голу Скавиша. У другому таймі досить швидко Нехайчик подвоїв рахунок. З рахунком 2:0 БАТЕ святкував перемогу і зрівнявся по набраних очках із солігорським Шахтарем.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
22 тур, 23 серпня

Німан - БАТЕ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Скавиш, 0:2 - 54 Нехайчик

Нагадаємо, Динамо Брест сенсаційно поступилося Белшині в 22 турі чемпіонату Білорусі.

Раніше,  Іслоч  перемогла Шахтар Вернидуба.

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