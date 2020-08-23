БАТЕ на виїзді переграв Німану 22 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 серпня, у 22-му турі чемпіонату Білорусі БАТЕ на виїзді переграв Німан.
Перед перервою гості вийшли вперед завдяки голу Скавиша. У другому таймі досить швидко Нехайчик подвоїв рахунок. З рахунком 2:0 БАТЕ святкував перемогу і зрівнявся по набраних очках із солігорським Шахтарем.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
22 тур, 23 серпня
Німан - БАТЕ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Скавиш, 0:2 - 54 Нехайчик
Нагадаємо, Динамо Брест сенсаційно поступилося Белшині в 22 турі чемпіонату Білорусі.
Раніше, Іслоч перемогла Шахтар Вернидуба.