БАТЕ на виїзді переграв Німану 22 турі чемпіонату Білорусі

БАТЕ зрівнявся по набраних очках з Шахтарем Вернидуба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 серпня, у 22-му турі чемпіонату Білорусі БАТЕ на виїзді переграв Німан.

Перед перервою гості вийшли вперед завдяки голу Скавиша. У другому таймі досить швидко Нехайчик подвоїв рахунок. З рахунком 2:0 БАТЕ святкував перемогу і зрівнявся по набраних очках із солігорським Шахтарем.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

22 тур, 23 серпня

Німан - БАТЕ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Скавиш, 0:2 - 54 Нехайчик

Нагадаємо, Динамо Брест сенсаційно поступилося Белшині в 22 турі чемпіонату Білорусі.

Раніше, Іслоч перемогла Шахтар Вернидуба.