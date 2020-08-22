Лавриненко: Інгулець весною зможе грати матчі на новому стадіоні

Джерело - tribuna.com.
Інгулець планує весною грати матчі УПЛ на новому стадіоні у Петрово.
Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.
"Ми з розумінням ставимося до того, що не зможемо грати вдома. Хотілося б виступати перед своїми уболівальниками в Петрово, але ми розуміємо, що наш стадіон не може приймати матчі Прем'єр-ліги.
Чекаємо, щоб добудувався новий стадіон, і навесні вже зможемо грати на ньому. Це не новина для нас, ми вже були готові до цього. Нас в Кропивницького багато хто знає, люблять і поважають. Сподіваюся, якщо буде можливість, до нас прийдуть на матчі і підтримають", - сказав Лавриненко.
Відзначимо, що Інгулець проводитиме домашні матчі в Кропивницькому.
Нагадаємо, Інгулець підписав півзахисника.
Також, Інгулець підсилився голкіпером Динамо.