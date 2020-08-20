Денізліспор готується підписати бразильця, який нещодавно пішов з Шахтаря

Турецький клуб вже зробив пропозицію Нему

Турецький Денізліспор збирається підписати 28-річного бразильського вінгера Веллінгтона Нема, який не так давно покинув Шахтар.

Про це повідомляє denizli24haber.com.

Денізліспор вже направив Нему відповідну пропозицію, і бразилець відреагував на неї позитивно.

Єдиною проблемою на шляху Веллінгтона Нема в Туреччину може стати травма футболіста, через яку він пропустив значну частину минулого сезону. Денізліспор нібито стурбований схильністю вінгера до отримання пошкоджень, а тому націлений скрупульозно досліджувати організм Нема.