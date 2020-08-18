Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться з глядачами

Поєдинок відбудеться у Бухаресті

Матч за Суперкубок УЄФА-2020 відбудеться з глядачами, про що офіційно рішення оголосять найближчим часом.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

При цьому стадіон зможе бути заповнений максимум на 30% від загальної місткості. Матч за Суперкубок УЄФА пройде 24 вересня в Будапешті. Місткість місцевої Groupama Arena - 22 тисячі глядачів.

Учасники матчу за Суперкубок УЄФА-2020 стануть відомі 21 і 23 серпня, коли пройдуть фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно.

Раніше, Шахтар встановив нове досягнення у рейтингу УЄФА.