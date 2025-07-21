Спеціально для Усика: світовий бренд розповів про створення особливого наряду на бій із Дюбуа

Напередодні на арені "Вемблі" відбулася грандіозна подія – Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі вже втретє в кар'єрі.

Однак увагу глядачів привернув не лише результат бою, а й ефектний вигляд українця перед виходом у ринг.

Світовий бренд Stone Island офіційно підтвердив, що спеціально для Усика був створений індивідуальний наряддля ринг-воку – куртка з матеріалу Nylon Metal. Цей образ поєднував у собі фірмовий стиль, функціональність та символізм.

"Stone Island вітає Олександра Усика, який цієї ночі переміг Даніеля Дюбуа на Вемблі та став триразовим абсолютним чемпіоном світу. Як давній представник спільноти Stone Island, Усик вийшов до рингу в індивідуально створеному одязі з Nylon Metal", – йдеться в офіційній заяві бренду.

Stone Island congratulates Oleksandr Usyk, who tonight defeated Daniel Dubois at Wembley to become the three-time Undisputed Champion of the World.



A longstanding member of the Stone Island community, Usyk made his ring walk in a custom Nylon Metal garment made by Stone Island. pic.twitter.com/IVOTrID89e — Stone Island (@stoneisland) July 20, 2025

Stone Island вже давно вважається улюбленим брендом багатьох спортсменів, однак така персоналізована співпраця – рідкість навіть для них. Усик, який неодноразово з’являвся у речах бренду у повсякденному житті, підкреслив свою лояльність саме таким стилем на одному з найважливіших вечорів своєї кар'єри.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Дюбуа Олександр вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, увійшовши в історію з унікальним досягненням.

Раніше повідомлялося, що після бою з британцем Усика тимчасово відсторонили від боксу.