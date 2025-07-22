Сім українських клубів перебувають під трансферним баном від КДК УАФ

Сім українських футбольних клубів отримали покарання у вигляді трансферного бану від КДК УАФ. Серед них харківський Металіст, а також минулорічні представники УПЛ полтавська Ворскла та Інгулець.

Про це повідомляє Український футбол.

Загалом же, у списку немає жодного клубу Української Прем'єр-ліги, а лише представники нижчих дивізіонів, на відміну від 2024 року. Перед початком минулого чемпіонату трансферний бан був накладений на 3 клуби УПЛ і на 15 команд загалом.

На які українські команди наклали трансферний бан

Металіст (Харків)

Агробізнес (Волочиськ)

Кремінь (Кременчук)

Нива (Тернопіль)

Скала 1911 (Стрий)

Ворскла (Полтава)

Інгулець (Петрове)

Раніше новий головний тренер полтавської Ворскли Олександр Бабич розповів, що керівництво команди пообіцяло вирішити проблему команди з трансферним баном від ФІФА.

Нагадаємо, на посаді головного тренера Ворскли Бабич замінив Желько Любеновича, який пропрацював усього 17 днів, не провівши жодного офіційного матчу.