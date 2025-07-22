Сім українських клубів перебувають під трансферним баном від КДК УАФ
Сім українських футбольних клубів отримали покарання у вигляді трансферного бану від КДК УАФ. Серед них харківський Металіст, а також минулорічні представники УПЛ полтавська Ворскла та Інгулець.
Про це повідомляє Український футбол.
Загалом же, у списку немає жодного клубу Української Прем'єр-ліги, а лише представники нижчих дивізіонів, на відміну від 2024 року. Перед початком минулого чемпіонату трансферний бан був накладений на 3 клуби УПЛ і на 15 команд загалом.
На які українські команди наклали трансферний бан
- Металіст (Харків)
- Агробізнес (Волочиськ)
- Кремінь (Кременчук)
- Нива (Тернопіль)
- Скала 1911 (Стрий)
- Ворскла (Полтава)
- Інгулець (Петрове)
Раніше новий головний тренер полтавської Ворскли Олександр Бабич розповів, що керівництво команди пообіцяло вирішити проблему команди з трансферним баном від ФІФА.
Нагадаємо, на посаді головного тренера Ворскли Бабич замінив Желько Любеновича, який пропрацював усього 17 днів, не провівши жодного офіційного матчу.