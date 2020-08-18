Шахтар встановив нове досягнення у рейтингу УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Завдяки виходу до півфіналу Ліги Європи Шахтар піднявся на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА та перевершив власне досягнення
Шахтар отримав 1 очко за поразку Інтера у півфіналі Ліги Європи та піднявся на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Це рекордна позиція в рейтингу для Шахтаря та українських клубів з сезону 1998/99, коли почали вести таблицю коефіцієнтів у нинішньому форматі. До цього рекордним для Шахтаря було 13-те місце в сезоні 2012/13.
Наразі український клуб ділить 12-ту позицію з дортмундською Боруссією і лондонським Тоттенгемом - у всіх по 85 балів.
За підсумками сезону Шахтар залишиться 12-м, якщо французький Ліон не виграє Лігу чемпіонів.
Рейтинг клубів УЄФА:
1. Реал - 134
2. Баварія - 130
3. Барселона - 128
4. Атлетіко - 127
5. Ювентус - 117
… 12. Шахтар - 85
… 26. Динамо - 55
… 113. Зоря - 12,5