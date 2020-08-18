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Шахтар встановив нове досягнення у рейтингу УЄФА

Сьогодні 14:06 203 0
Шахтар встановив нове досягнення у рейтингу УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Завдяки виходу до півфіналу Ліги Європи Шахтар піднявся на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА та перевершив власне досягнення

Шахтар отримав 1 очко за поразку Інтера у півфіналі Ліги Європи та піднявся на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Це рекордна позиція в рейтингу для Шахтаря та українських клубів з сезону 1998/99, коли почали вести таблицю коефіцієнтів у нинішньому форматі. До цього рекордним для Шахтаря було 13-те місце в сезоні 2012/13.

Наразі український клуб ділить 12-ту позицію з дортмундською Боруссією і лондонським Тоттенгемом - у всіх по 85 балів.

За підсумками сезону Шахтар залишиться 12-м, якщо французький Ліон не виграє Лігу чемпіонів.

Рейтинг клубів УЄФА:

1. Реал - 134

2. Баварія - 130

3. Барселона - 128

4. Атлетіко - 127

5. Ювентус - 117

… 12. Шахтар - 85

… 26. Динамо - 55

… 113. Зоря - 12,5

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