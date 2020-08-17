Стала відома бригада арбітрів на півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Ліоном та Баварією

Джерело - Чемпіон.

Бригада іспанських арбітрів з Антоніо Матеу Лаосом на чолі відсудять півфінал Ліги чемпіонів Ліон – Баварія.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Лаосу допомагатимуть асистенти Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертим суддею призначений Карлос дель Серро Гранде, а асистент VAR – Алехандро Ернандес.

Зазначимо, що Лаос має експресивну манеру суддівства, не шкодуючи карток для гравців та не уникаючи суперечок з футболістами. Нагадаємо, матч Ліон – Баварія відбудеться 19 серпня, початок гри о 22:00.