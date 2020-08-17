Сарагоса — Ельче 0:1. Відеоогляд матчу плей-оф Сегунди

Ельче на виїзді обіграв Сарагосу (1:0) в матчі-відповіді півфіналу плей-оф Сегунди. Перший матч завершився з рахунком 0:0, Ельче вийшов до фіналу плей-оф, де зіграє з Жироною.
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