Джерело - офіційний сайт Барселони.
У захисника Барселони Самюеля Умтіті діагностований коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Каталонський клуб відзначає, що симптоми у 26-річного гравця відсутні. Він перебуває вдома на самоізоляції.
Всі члени команди, які контактували з Умтіті, пройдуть додаткові обстеження.
Нагадаємо, коронавірусом також заразився Тодібо з Барселони.
Обидва гравці не полетіли в Лісабон з командою для участі в плей-офф Ліги чемпіонів.
Сьогодні Барселона зіграє з Баварією в матчі 1/4 фіналу ЛЧ. Початок - о 22:00.