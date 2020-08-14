Усі члени команди, які контактували з Умтіті, пройдуть додаткові обстеження.

Джерело - офіційний сайт Барселони.

У захисника Барселони Самюеля Умтіті діагностований коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Каталонський клуб відзначає, що симптоми у 26-річного гравця відсутні. Він перебуває вдома на самоізоляції.

Всі члени команди, які контактували з Умтіті, пройдуть додаткові обстеження.

Нагадаємо, коронавірусом також заразився Тодібо з Барселони.

Обидва гравці не полетіли в Лісабон з командою для участі в плей-офф Ліги чемпіонів.

Сьогодні Барселона зіграє з Баварією в матчі 1/4 фіналу ЛЧ. Початок - о 22:00.