У гравця Барселони виявлений коронавірус

Неназваний гравець Барси не контактував з делегацією, яка вирушила до Португалії

У каталонської Барселони виявили позитивний випадок COVID-19 в одного з футболістів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Коронавірус виявлений у одного з дев'яти гравців, які сьогодні повинні бути почати підготовку до нового сезону. Це може бути Педрі, Трінкан, Фернандеш, Тодібо, Ваге, Аленья, Рафінья, Міранда або Оріоль Бускетс.

Вищевказаний футболіст не мав симптомів і наразі ізольований вдома. У нього не було контакту з групою гравців, який вирушили на турнір Ліги чемпіонів в Португалію.

Раніше, Барселона без проблем перемогла Наполі та пройшла до 1/4 Ліги чемпіонів.