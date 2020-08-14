Барселона - Баварія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Європейські гранди - Барселона та Баварія поборяться за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Матч 1/4 фіналу відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Барселона - Баварія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, напередодні визначилась перша півфінальна пара - ПСЖ у драматичному матчі вирвав перемогу в Аталанти, а РБ Лейпциг, досить несподівано, залишив за бортом турніру мадридський Атлетіко.

Суперником Барселони/Баварії у півфіналі стане переможець матчу Манчестер Сіті - Ліон, який відбудеться 15 серпня.