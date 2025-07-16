Евертон Миколенка зіграв перший спаринг у літнє міжсезоння
Віталій Миколенко
Евертон
Англійський Евертон розпочав підготовку до нового сезону.
У першому спарингу в міжсезоння "іриски" розписали мирову з Аккрингтоном – 1:1.
Представник четвертого англійського дивізіону першим вийшов вперед, проте Евертон завдяки удару Бету на 80-й хвилині зрівняв.
Український захисник ліверпульського колективу Віталій Миколенко розпочав гру у стартовому складі та був замінений у перерві.
Товариський матч
15 липня
Аккрингтон – Евертон 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 50 Вудс, 1:1 – 80 Бету
Раніше Евертон підсилився нападником Вільярреала та голкіпером Борнмута Марком Траверсом.