Хамрун та Жальгіріс визначили суперника Динамо, перемоги Мальме та Кайрата у кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 15 липня, відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Жальгіріс та Хамрун визначали суперника київського Динамо. У першому матчі латвійці здобули перемогу на власному полі з рахунком 2:0. У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі та у підсумку довели гру до серії пенальті, в якій були влучнішими за суперника – 11:10.

Ліга чемпіонів-2025/26

Кваліфікація, 1 раунд, 25 липня

Кайрат (Казахстан) – Олімпія Любляна (Словенія) 2:0

(перший матч – 1:1)

Голи: 1:0 – 5 Жоржинью, 2:0 – 31 Мринський

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Вікінгур (Фарерські острови) 1:0

(перший матч – 3:2)

Гол: 1:0 – 90+6 Де Барр

Хамрун – Жальгіріс – 2:0 (3:0 після пенальті)

(перший матч 0:2)

Голи: 1:0 – 35 Тіун, 2:0 – 41 Мбонг

Мальме (Швеція) – Іберія (Грузія) 3:1

(перший матч – 3:1)

Голи: 1:0 – 55 Алі, 2:0 – 60 Янссон, 3:0 – 89 Алі, 3:1 – 90+3 Дзаганія

Мілсамі (Молдова) – КуПС (Фінляндія) 0:0

(перший матч – 0:1)

РФС (Латвія) – Левадія (Естонія) 1:0

(перший матч – 1:0)

Гол: 1:0 – 68 Паніч

Діфферданж (Люксембург) – Дріта (Косова) 2:3

(перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – 4 Манай, 0:2 – 17 Манай, 1:2 – 28 Брюско, 2:2 – 90 Хаджі (пен), 2:3 – 90+3 Туша

Шкендія (Північна Македонія) – Нью-Сейнтс (Вельс) 2:1

(перший матч – 0:0)

Голи: 1:0 – 18 Тамба, 1:1 – 38 Вільямс, 2:1 – 116 Боденхем (автогол)

Інтер Ескальдес (Андорра) – ФКСБ (Стяуа, Румунія) 2:1

(перший матч – 1:3)

Голи: 0:1 – 51 Радунович, 1:1 – 67 Саша, 2:1 – 88 Лльове

Брейдаблік (Ісландія) – Егнатія (Албанія) 5:0

(перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – 16 Торстейнссон, 2:0 – 23 Ейнарссон, 3:0 – 27 Торстейнссон, 4:0 – 38 Ейнарссон, 5:0 – 69 Омарссон

Будучност (Чорногорія) – Ноа (Вірменія) 2:2

(перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – 6 Омар, 0:2 – 29 Гргич, 1:2 – 68 Іванович, 2:2 – 90+1 Грбич

Зрінскі (Боснія і Герцеговина) – Віртус (Сан Марино) 2:1

(перший матч – 2:0)

Голи: 1:0 – 40 Мамич, 2:0 – 75 Більбія, 2:1 – 90+1 Скаппіні

Решта матчів першого раунду відбору ЛЧ відбудеться у середу, 16 липня.

Перші поєдинки другого раунду відбудуться 22 липня.