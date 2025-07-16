Буду звіром на ринзі: Дюбуа – про реванш з Усиком

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) оцінив готовність до реваншу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це британець розповів у коментарі talkSPORT.

"Треба бути звіром. Просто бути диким на ринзі. Ми поговоримо про це після, але зараз – бути звіром. Принести хаос. Я залізу йому під шкіру своїми ударами, бомбами, які буду викидати в нього... Я давно готовий. Це був довгий табір, ще з того часу, як попередній бій не відбувся (з Джозефом Паркером – прим.). Тому я зараз повністю готовий", – заявив Дюбуа.

Напередодні Олександр оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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