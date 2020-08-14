Ряд аматорських клубів пройшов атестацію для участі в другій лізі.

Джерело - Трибуна.

Львівські Карпати не подавали заявку на атестацію для участі в першій або другій лізі України.

Про це повідомляє Трибуна.

Ряд аматорських клубів пройшов атестацію для участі в другій лізі. Це Метал (Харків), Карпати (Галич, Івано-Франківська обл.), Яруд (Маріуполь), Епіцентр (Дунаївці, Хмельницька обл.), Рубікон (Київ), Перемога (Дніпро), Дніпро (Черкаси), Чернігів (Чернігів) .

Атестація на наступний сезон завершено.

Нагадаємо, Металург зіграє з Альянсом в плей-оф за долю у першій лізі, Черкащина - з Вересом.