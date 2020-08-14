Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну

Мірча Луческу буде змушений у Динамо працювати не так, як у нього це було в Шахтарі, адже буде упор на українських футболістів.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Думаю, що побудувати Шахтар в Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія. Сьогодні в Шахтарі на контракті 13 бразильців, з яких два - з українським громадянством. Ми пішли іншим шляхом і спробуємо пройти його до кінця. Розуміючи, які настали складні часи після Революції гідності, ми повністю перебудували нашу структуру. Ми дали можливість розвиватися нашій молоді, додатково реконструювали корпус для дитячої спортивної школи. І сьогодні наш акцент на українських хлопців. Ось в цьому році випущено 25 хлопців 17 років. З них 14 почали працювати в команді U-19, і у багатьох з них є майбутнє у великому футболі.

Що стосується Циганкова. Луческу мені прямо сказав: він готовий будь-якого футболіста відпустити, але якщо це влаштовує три сторони: клуб, який купує, клуб, який продає, і самого футболіста. А просто такого футболіста, як Циганков, природно, ніхто не відпускає. Такі футболісти, як Циганков, Сергій Сидорчук, потрібні для досягнення завдань, які ставляться перед командою. Але в той же час я, як президент клубу, гарантую по будь-якому футболісту: якщо надійде пропозиція, яке влаштовує всіх, я його розгляну.

На місце Циганкова вже є, припустимо, Георгій Цітаішвілі, але для того, щоб Цітаішвілі став Циганковим, він повинен грати. Те ж саме відбувається в донецькому Шахтарі. Але тільки якщо у них одні бразильці підуть, то інші вже будуть підготовлені. Ми ж більше акцент робимо на наших українських гравців", - заявив Суркіс.