 Динамо поступилося Десні в контрольному поєдинку | Футбол | Champion.com.ua
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Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку

Сьогодні 19:51 3306 2
Підопічні Мірчі Луческу зазнали поразки в другому матчі
Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку
#Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна перемогла київське Динамо в рамках товариського матчу.

Олександр Філіппов відкрив рахунок у першмоу таймі. Віктор Циганков, який вийшов на заміну, спочатку не забив пенальті, а потім відзначився голом з гри. Крапку в матчі поставив Ілля Шевцов за десять хвилин до кінця поєдинку.

Товариський матч
11 серпня

Динамо - Десна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Філіппов, 1:1 - 80 Циганков, 1:2 - 82 Шевцов

Нагадаємо, Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям.

У першому контрольному матчі під керівництвом Луческу Динамо розгромило друголіговий Верес 3:0

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