Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна перемогла київське Динамо в рамках товариського матчу.
Олександр Філіппов відкрив рахунок у першмоу таймі. Віктор Циганков, який вийшов на заміну, спочатку не забив пенальті, а потім відзначився голом з гри. Крапку в матчі поставив Ілля Шевцов за десять хвилин до кінця поєдинку.
Товариський матч
11 серпня
Динамо - Десна 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Філіппов, 1:1 - 80 Циганков, 1:2 - 82 Шевцов
Нагадаємо, Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям.
У першому контрольному матчі під керівництвом Луческу Динамо розгромило друголіговий Верес 3:0