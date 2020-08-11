Підопічні Мірчі Луческу зазнали поразки в другому матчі

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна перемогла київське Динамо в рамках товариського матчу.

Олександр Філіппов відкрив рахунок у першмоу таймі. Віктор Циганков, який вийшов на заміну, спочатку не забив пенальті, а потім відзначився голом з гри. Крапку в матчі поставив Ілля Шевцов за десять хвилин до кінця поєдинку.

Товариський матч

11 серпня

Динамо - Десна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Філіппов, 1:1 - 80 Циганков, 1:2 - 82 Шевцов

Нагадаємо, Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям.

У першому контрольному матчі під керівництвом Луческу Динамо розгромило друголіговий Верес 3:0