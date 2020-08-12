Колишній гравець Маріуполя Руслан Фомін продовжить кар'єру в новоствореній команді Метал.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Маючи на руках щедру пропозицію з Кавказу і інтерес з боку клубів УПЛ, Фомін все ж схиляється до того, щоб повернутися в рідні пенати. Тобто в футбольний Харків. Дуже ймовірно, що Руслан стане першим зоряним новачком Металу", - написав Бурбас.