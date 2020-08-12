Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Маріуполя Руслан Фомін продовжить кар'єру в новоствореній команді Метал.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Маючи на руках щедру пропозицію з Кавказу і інтерес з боку клубів УПЛ, Фомін все ж схиляється до того, щоб повернутися в рідні пенати. Тобто в футбольний Харків. Дуже ймовірно, що Руслан стане першим зоряним новачком Металу", - написав Бурбас.
Маючи на руках щедру пропозицію з Кавказу і інтерес з боку клубів УПЛ, Фомін усе ж схиляється до того, аби повернутися до рідних пенатів. Себто до футбольного Харкова. Дуже ймовірно, що Руслан стане першим зірковим новачком місцевого новоствореного Металу.— Igor Burbas (@iburbas) August 12, 2020
Нагадаємо, Бабич покинув пост головного тренера Маріуполя.