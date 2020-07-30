Маріуполь попрощався з Бабичем

Джерело - fcmariupol.com.
Олександр Бабич покинув пост головного тренера Маріуполя.
Про це повідомляє пресслужба маріупольського клубу.
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Разом з Бабичем Маріуполь також покинули і його помічники, члени тренерського штабу: Юрій Беньо, Олександр Лавренцов, Олександр Малахов і Володимир Белак.
Бабич пропрацював в Маріуполі упродовж трьох років, провів біля керма клубу 101 матч, 34 рази переміг, добув 26 нічиїх і 41 раз програв.
Раніше, Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ.