Маріуполь попрощався з Бабичем

Маріуполь не продовжив контракт з головним тренером

Олександр Бабич покинув пост головного тренера Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба маріупольського клубу.

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Разом з Бабичем Маріуполь також покинули і його помічники, члени тренерського штабу: Юрій Беньо, Олександр Лавренцов, Олександр Малахов і Володимир Белак.

Бабич пропрацював в Маріуполі упродовж трьох років, провів біля керма клубу 101 матч, 34 рази переміг, добув 26 нічиїх і 41 раз програв.

Раніше, Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ.