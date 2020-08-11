 Швейцарський рубіж для Шахтаря: Прогноз на матч | Футбол | Champion.com.ua
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Швейцарський рубіж для Шахтаря: Прогноз на матч

Сьогодні 11:07 545 0
Швейцарський рубіж для Шахтаря: Прогноз на матч

Джерело - Чемпіон.

Історичний сезон єврокубків сягає своєї кульмінації. Для вболівальників це означає топовий футбол кожного дня.

Для Шахтаря, титульним партнером якого є компанія Parimatch, попередня стадія склалася чудово. Мова не лише про дві перемоги над Вольфсбургом, а й про виліт турецького Башакшехіра та австрійського ЛАСК. Завдяки всім цим факторам, Україна зберегла десяту сходинку у рейтингу УЄФА. А це означає, що у випадку виграшу наступного чемпіонату УПЛ "Шахтар" знову забезпечить собі путівку у групу ЛЧ і солідні призові, понад 15 мільйонів євро. 

Втім, є цілі менш абстрактні: не стільки про гроші, скільки про трофеї. Від третього в історії виходу у півфінал єврокубків донецький клуб відділяє не МЮ, Інтер, Севілья чи Вулвергемптон, а всього лише Базель. Зануримося у прогнози Parimatch і подумаємо, на які пропозиції матчу у Гельзенкірхені (нагадаємо, гра пройде на нейтральному полі у Німеччині) варто пристати.

Шахтар – Базель

Прогноз: тайм/матч – нічия/перемога "Шахтаря". Коефіцієнт: 4,70

Шахтар визнають головним претендентом на перемогу у цьому протистоянні. Розбіжності на прохід не такі великі, як, приміром, у матчі МЮ – Копенаген, та все одно солідні: 1,48 на прохід донеччан проти 2,77 на Базель. 

Пропонуємо не обмежуватися проходом, а обрати складніший варіант – нічия у першому таймі та перемогу Шахтаря за підсумком другого. Дискваліфікація Хочолави й травма Ісмаїлі змушує штаб Луїша Каштру продовжити експерименти у полі. Пара Матвієнко – Кривцов у центрі оборони – це якраз непогано. А от Болбат зліва – дуже незвично. 

Тому гадаємо, що перший тайм "гірники" проведуть максимально обережно. Болбат отримає велику кількісну підтримку, відповідно атакуватиме Шахтар меншими силами. По перерві після того, як "Базель" почне втомлюватися, донеччани матимуть хороші шанси виграти поєдинок. Як ми бачили у грі проти "Вольфсбурга", фізичні кондиції в української команди на хорошому рівні.

Прогноз: індивідуальний тотал Шахтаря – більше 1,5 голів. Коефіцієнт: 1,90

Базель зіграв 5 сухих матчів поспіль. Це чудовий результат, але атаки рівня Шахтаря в суперниках ще не було. Все-таки Айнтрахт, який Базель переміг сумарно 4:0, далеко не той, що був рік тому, коли феєрили Йовіч, Ребіч та Аллер.

Проти Вольфсбурга у Шахтаря були помітні проблеми з реалізацією, але не зі створенням моментів. Всі зіркові бразильці донеччан у порядку, тож будемо сподіватися, що цього разу вони битимуть прицільніше і не будуть робити нам нерви аж до компенсованого часу. На користь голів підопічних Каштру говорить ще й відсутність найкращого центрбека Базеля Ерая Кьомерта, який перебрав жовтих карток. Основний воротар Йонас Омлін також травмований, до речі. 

Прогноз: Базель не заб’є. Коефіцієнт: 2,70

Атака Базеля останнім часом не справляє враження. Після феєричних 4:4 проти Лугано підопічні Марселя Коллера не могли забити протягом майже трьох поєдинків, аж до 88-ї хвилини матчу проти Айнтрахта. В тій грі кілька разів відчувалося, наскільки ж гравцям Базеля бракує індивідуальної майстерності у вирішальні моменти. То невдалі зупинки, то зайві дотики, то зрізки замість ударів. Гадаємо, якщо Шахтар обійдеться без ляпів (Айнрахт гол Фраю просто подарував!), то у донеччан будуть хороші шанси вдруге поспіль зіграти в Європі на нуль.

Прогноз: точний рахунок – 3:1 на користь Шахтаря. Коефіцієнт: 14,50

І все-таки це наш добре знайомий "Шахтар" – команда, яка майже завжди знайде спосіб змусити вболівальників похвилюватися. Команда, яка вкрай зрідка тішить "клін-шітами". Зрештою, команда із серйозними пробоїнами саме в обороні. Тому в останньому нашому прогнозі один гол Базелю таки "віддамо".

Але у потужності атаки українського клубу сумніватися не станемо. Маркос Антоніо, Марлос, Тайсон, Додо, Мораес, Соломон – ці футболісти проти Вольфсбурга показали свій звичний рівень, давши відповідь на важливе питання: Шахтар, як і очікувалося, підійшов до лігоєвропейського плей-оф на піку фізичної форми.

Ще раз нагадаємо про втрати Базеля (центрбек Кьомерт і воротар Омлін) і наважимося на вгадування точного рахунку – 3:1 на користь Шахтаря.

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