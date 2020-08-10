 Роналду - найкращий гравець Ювентуса в сезоні-2019/20 | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду - найкращий гравець Ювентуса в сезоні-2019/20

Сьогодні 17:38 404 0
35-річний форвард переміг у голосуванні вболівальників туринської команди
Роналду - найкращий гравець Ювентуса в сезоні-2019/20
#Роналду, #Ювентус

Джерело - офіційний сайт Ювентуса.

Нападаник Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем Ювентуса в сезоні-2019/20.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

35-річний форвард переміг у голосуванні вболівальників туринської команди.

Португалець в 33 матчах Серії А забив 31 гол, а у всіх турнірах він відзначився 37 забитими м'ячами, встановивши новий клубний рекорд.

У складі Ювентуса Кріштіану другий сезон поспіль виграв чемпіонат Італії. У Лізі чемпіонів туринці вибули на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Роналду задоволений, що наставником Ювентуса призначили Пірло.

Раніше повідомлялося, що 35-річний нападник в міжсезоння може залишити Ювентус та перейти у ПСЖ..

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