Драгович може перебратися до Італії

Центральний захисник Баєра Александар Драгович зацікавив клуб італійської Серії А Болонью.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Болонья вже розпочала переговорний процес про перехід 29-річного австрійця, і близька до того, щоб узгодити трансфер.

У Баєрі Драгович має контракт до літа 2021 року, але рідко з'являється на полі. У минулому розіграші Бундесліги на рахунку бека виявилося 15 матчів, з яких у стартовому складі і зовсім лише 10.

Нагадаємо, Александар Драгович з 2013 по 2016 роки виступав за Динамо, після чого кияни продали австрійця за 18 мільйонів євро в Баєр.

Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.