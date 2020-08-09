Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Баєра Александар Драгович зацікавив клуб італійської Серії А Болонью.
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
Болонья вже розпочала переговорний процес про перехід 29-річного австрійця, і близька до того, щоб узгодити трансфер.
У Баєрі Драгович має контракт до літа 2021 року, але рідко з'являється на полі. У минулому розіграші Бундесліги на рахунку бека виявилося 15 матчів, з яких у стартовому складі і зовсім лише 10.
Нагадаємо, Александар Драгович з 2013 по 2016 роки виступав за Динамо, після чого кияни продали австрійця за 18 мільйонів євро в Баєр.
Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.