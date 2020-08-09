Лідер Зорі може перейти до польського клубу

Джерело - Чемпіон.
Польський Шльонськ з Вроцлава цікавиться 24-річним півзахисником Зорі Владиславом Кочергіном.
Про це повідомляє польський журналіст Адам.
Керівництво клубу вже розпочало переговори з футболістом щодо можливого переходу.
.@SlaskWroclawPl Ukrainiec 🇺🇦o którym w swoim artykule piszę @MarcinTorz to Vladyslav Kochergin, trzymam kciuki za ten ruch, na prawde jak na nasze warunki super gracz.— Adam (@Adam94236657) August 8, 2020
За підсумками минулого сезону Шльонськ Вроцлав зайняв 5-те місце в ТОП-дивізіоні чемпіонату Польщі.
Раніше, Зоря підписала півзахисника Динамо.