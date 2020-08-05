Зоря підписала півзахисника Динамо

Зоря підписала контракт з фланговим півзахисником Денисом Янаковим, який належав київському Динамо.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Сьогодні ми підписали ще одного молодого футболіста. Це півзахисник Денис Янаков. Він перейшов до нас в рамках повноцінного контракту, який розрахований на чотири роки.

Тренувальний процес рухається. На сьогодні йде і відбір футболістів, які потенційно можуть бути задіяними в футбольному клубі Зоря Луганськ. У нас залишається всього лише дві позиції. Ми шукаємо нападника і правого захисника і, сподіваємося, найближчим часом, визначимося з кандидатурами остаточно.

До першого туру команда повинна бути повністю укомплектована", - заявив Оганов.