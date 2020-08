Скаути англійського гранда переглядали Матвієнка у матчі Ліги Європи

Скаути лондонського Арсеналу спостерігали за захисником Шахтаря Миколою Матвієнком у матчі Ліги Європи в Києві з Вольфсбургом.

Про це повідомляє Arsenal News.

Матвієнко в поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ грав на позиції лівого захисника (хоча частіше виступає лівим центральним) і справив переконливе враження.

Микола є одним з декількох гравців у шорт-листі центральних захисників для посилення Арсеналу.

Arsenal analysts watched Shakhtar’s Mykola Matviyenko during their 3-0 win over Wolfsburg. The left-sided centre-back played at left-back and was hugely impressive.



He’s one of several players on Arsenal’s shortlist of centre-backs. Gabriel remains the most likely addition. #AFC