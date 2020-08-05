Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи

Голи Мораеса і Соломона принесли перемогу гірникам

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург.

У першому таймі матчу гірники мали кілька можливостей, щоб відкрити рахунок. Удар Матвієнка парирував голкіпер суперника, Марлос поцілив у стійку воріт. Після перерви Мораес, Тайсон і Марлос були на вістрі атаки - у цих епізодах гостей врятував голкіпер Кастельс. А на 60-ій хвилині Кривцов привіз небезпечний штрафний - Пятов парирував потужний удар Арнольда.

А на 65-ій хвилині матчу було призначено пенальті, яке після перегляду VAR призначили штрафний удар. Але от Хочолава отримав червону картку. Пятов парирував удар Брекала. А через дві хвилини склади вирівнялися - Брукс отримав друге попередження. А наприкінці матчу Мораес забив гол у ворота гостей. А через дві хвилини з передачі Коноплянки відзначився Соломон. Далі ще один гол від Мораеса влетів у ворота Вольфсбурга - 3:0.

У першому матчі, нагадаємо, Шахтар на виїзді переграв німецький клуб - 2:1. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу змагань вийшов донецький Шахтар.

11 серпня Шахтар зіграє з переможцем пари Базель - Айнтрахт. Нагадаємо, У першому матчі Базель переграв Айнтрахт - 3:0.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 5 серпня

Шахтар - Вольфсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Мораес, 2:0 - 90+1 Соломон, 3:0 - 90+2 Мораес

Раніше, Маріуполь продовжив оренду нападника Шахтаря.