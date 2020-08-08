Одна гра не вирішує долю тренера.

Про це заявив спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі.

"Ювентус прийняв рішення щодо долі Саррі до матчу з Ліоном. Ми вже говорили, що одна гра не вирішує долю тренера. Наші оцінки ґрунтувалися на цілому сезоні, а не тільки на одному матчі", - заявив спортивний директор.

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"Сезон довгий, є багато моментів і ситуацій, які потім складаються, не було жодної іскри. Ми просто прийшли до цього рішення в кінці дуже довгого сезону, навіть після виграшу Скудетто", - підсумував Паратічі.