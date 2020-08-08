Контракт розрахований на два роки

Джерело - офіційний сайт Ювентуса.

Колишній гравець Ювентуса Андреа Пірло став головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розрахований на два роки.

Нагадаємо, нещодавно Пірло очолив молодіжну команду бьянконеррі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може звільнити спортивного директора Паратічі слідом за Саррі.