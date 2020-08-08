Джерело - офіційний сайт Ювентуса.
Колишній гравець Ювентуса Андреа Пірло став головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Контракт розрахований на два роки.
UFFICIALE ✍️ Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ➡️ https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 8, 2020
Нагадаємо, нещодавно Пірло очолив молодіжну команду бьянконеррі.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може звільнити спортивного директора Паратічі слідом за Саррі.