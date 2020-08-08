Джерело - Чемпіон.
Барселона та Наполі визначать останнього чвертьфіналіста Ліги чемпіонів 2019/20.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Жорді Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Мессі, Суарес, Грізманн
Запасні: Нето, Пенья, Фірпо, Ріккі Пуч, Фаті, Роналд Араухо, Мончі, Оскар Гарсія, де ла Фуенте, Рейс, Орельяна
Наполі: Оспіна, Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Маріо Руї, Фабіан Руїс, Демме, Зелінський, Кальєхон, Мертенс, Інсіньє
Запасні Мерет, Карнезіс, Аллан, Льоренте, Лосано, Елмас, Луперто, Максимович, Політано, Хюсай, Лоботка, Мілік
Суперник в 1/4 фіналу ЛЧ нашої пари визначиться в грі Баварія - Челсі, який відбуватиметься паралельно.