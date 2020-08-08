Барселона - Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Наполі визначать останнього чвертьфіналіста Ліги чемпіонів 2019/20.

Матч відповідь 1/8 фіналу каталонців і неаполітанців відбудеться в суботу, 8 серпня. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Барселона - Наполі наживо дивіться на нашому сайті.

Перший матч, який відбувся 25 лютого в Неаполі, команди зіграли внічию (1:1). Суперник в 1/4 фіналу ЛЧ нашої пари визначиться в грі Баварія - Челсі, який відбуватиметься паралельно.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті та Ліон пробилися до чвертьфіналу ЛЧ.