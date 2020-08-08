Баварія - Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома зіграє з Челсі.

Матч відбудеться в суботу, 8 серпня. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Баварія - Челсі в прямій трансляції дивіться на нашому сайті.

У першій грі мюнхенці розгромили лондонців на їх полі - 0:3.

Суперник переможця нашої пари визначиться в протистоянні Барселони та Наполі.

Нагадаємо, напередодні в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті переміг Реал (2:1), а Ювентус виявився сильнішим за Ліон (2:1). До чвертьфіналу вийшли Манчестер і Ліон.