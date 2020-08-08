В автобусі команди Другої ліги сталася пожежа

Джерело - sportarena.com.
Під час поїздки на товариську гру загорівся автобус клубу Другої ліги Енергії.
Про це повідомляє SportArena.
В автобусі команди, яка прямувала до Одеси, сталося загоряння в задній частині салону. Імовірно, це сталося через спеку, осередком стала область у районі стоп-ліхтарів.
Займання вдалося помітити не відразу. Проїжджали повз автобуса автомобілі давали сигнал водієві, який не підозрював про те, що трапилося. Після того, як ситуація була помічена, вдалося оперативно вивести футболістів і персонал. В результаті постраждалих немає. Більш того, команда відправилася на матч і обіграла Реал Фарму (3:1).
"Героями себе не вважаємо. Так, мені з моїми помічниками довелося мало не зі свистком організовувати грамотний вихід команди, щоб не було паніки і тисняви, і ніхто не обгорів. Але треба віддати належне нашим хлопцям, вони швидко зорієнтувалися і правильно діяли. Молодці, справжня команда!", - розповів головний тренер команди Олег Федорчук.