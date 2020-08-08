В автобусі команди Другої ліги сталася пожежа

Неприємна ситуація трапилася з Енергією з Нової Каховки

Під час поїздки на товариську гру загорівся автобус клубу Другої ліги Енергії.

Про це повідомляє SportArena.

В автобусі команди, яка прямувала до Одеси, сталося загоряння в задній частині салону. Імовірно, це сталося через спеку, осередком стала область у районі стоп-ліхтарів.

Займання вдалося помітити не відразу. Проїжджали повз автобуса автомобілі давали сигнал водієві, який не підозрював про те, що трапилося. Після того, як ситуація була помічена, вдалося оперативно вивести футболістів і персонал. В результаті постраждалих немає. Більш того, команда відправилася на матч і обіграла Реал Фарму (3:1).