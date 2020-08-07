Іслоч на виїзді переграв Вітебськ у 21 турі чемпіонату Білорусі

Українець забив перший гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, у 21-му турі чемпіонату Білорусі Вітебськ зустрічався з Іслочем.

Перший гол організували українці - з передачі Папуша відзначився Юсов. До перерви господарі зрівняли рахунок. А у другому таймі матчу гості вирвали перемогу.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

21 тур, 7 серпня

Вітебськ - Іслоч 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Юсов, 1:1 - 37 Матвієнко, 1:2 - 50 Януш, 1:3 - 65 Макась, 2:3 - 76 Назаренко

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба переграв Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі.