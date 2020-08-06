Шахтар Вернидуба переграв Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі

Мілевський, Нойок, Хачеріді протистояли підопічним Вернидуба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 серпня, у 21-му турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар вдома святкував перемогу над брестським Динамо.

У другому таймі матчу Пострєлов забив переможний гол у матчі. Підопічні Вернидуба у турнірній таблиці втримують перше місце, випереджаючи БАТЕ на шість очок. Відзначимо, що БАТЕ має гру у запасі.

У звітному матчі з перших хвилин у складі брестського Динамо вийшли три українці (Мілевський, Нойок, Хачеріді). Артем і Євген повністю відіграли матч, Олександр був замінений у перерві зустрічі. Зазначимо, що всі ці три гравці у зустрічі отримали по одній жовтій картці.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

21 тур, 6 серпня

Шахтар - Динамо 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Подстрєлов

Раніше, БАТЕ зазнав сенсаційної поразки у 20 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба обіграв Слуцьк та очолив чемпіонат Білорусі.