Вернидуб – найкращий тренер місяця в Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб отримав відзнаку за свою роботу в Білорусі.
Про це повідомляє білоруська федерація футболу (АБФФ).
Серед чотирьох кандидатів половина видань віддала свою перевагу наставнику солігорського Шахтаря Юрію Вернидубу. Український фахівець випередив конкурентів, набравши 35 балів із 48 можливих.
У липні команда українського фахівця здобула чотири перемоги та один раз зіграла унічию. Після 21-го туру солігорський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 43 очки.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба переграв Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі.