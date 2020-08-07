Вернидуб – найкращий тренер місяця в Білорусі

У Білорусі відзначили роботу Юрія Вернидуба

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб отримав відзнаку за свою роботу в Білорусі.

Про це повідомляє білоруська федерація футболу (АБФФ).

Серед чотирьох кандидатів половина видань віддала свою перевагу наставнику солігорського Шахтаря Юрію Вернидубу. Український фахівець випередив конкурентів, набравши 35 балів із 48 можливих.

У липні команда українського фахівця здобула чотири перемоги та один раз зіграла унічию. Після 21-го туру солігорський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 43 очки.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба переграв Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі.