Суркіс: Сьомін хлюпік, який побіг за своїми акціями в Локомотив

Джерело - 112.
Президент Динамо Ігор Суркіс назвав причини, чому російський фахівець Юрій Сьомін залишив київський клуб.
Про це розповів сам власник Динамо.
"Чому у Сьоміна відразу вийшло? Тому що він в цьому середовищі працював. Не має значення, працював він у Росії чи тут. Він знає це середовище дуже добре, наш чемпіонат.
Актуально: Бишовець: Сьомін для мене не існує як людина і як тренер
Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу у Динамо. Просто якби він не виявився таким, я б сказав, хлюпіком, який побіг за своїми акціями в Локомотив, може, він і до цього дня працював би в Динамо.
Другий раз він увійшов в цю річку, але вже ставлення до нього було інше, навіть в уболівальників", - розповів Суркіс.