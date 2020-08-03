Суркіс: Сьомін хлюпік, який побіг за своїми акціями в Локомотив

Президент Динамо Ігор Суркіс назвав причини, чому російський фахівець Юрій Сьомін залишив київський клуб.

Про це розповів сам власник Динамо.

"Чому у Сьоміна відразу вийшло? Тому що він в цьому середовищі працював. Не має значення, працював він у Росії чи тут. Він знає це середовище дуже добре, наш чемпіонат.

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Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу у Динамо. Просто якби він не виявився таким, я б сказав, хлюпіком, який побіг за своїми акціями в Локомотив, може, він і до цього дня працював би в Динамо.

Другий раз він увійшов в цю річку, але вже ставлення до нього було інше, навіть в уболівальників", - розповів Суркіс.