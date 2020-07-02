Бишовець: Сьомін для мене не існує як людина і як тренер

Анатолій Бишовець прокоментував роботу Юрія Сьоміна

Колишній головний тренер збірної СРСР і московського Локомотива Анатолій Бишовець невтішно відгукнувся щодо екснаставника Динамо і Локомотива Юрія Сьоміна.

Про це розповів сам російський спеціаліст.

"Я думаю, що інерція (після звільнення Сьоміна з Локомотива — прим) збереглася. Рівень гравців дозволяє, особливо проти Оренбурга, та й проти того ж Рубіна досить безболісно проходити етап зміни головного тренера. Але треба сказати, що Ніколіч гідно поводиться. І мені здається, що деякі акценти в грі команди вже починають зміщуватися на користь креативності та розкутості гравців. Також важливий той факт, що Міранчуки досягли вже віку, коли можуть бути не просто яскравими талантами, а вже лідерами команди. Ну і видно, що гравці вже прийняли Ніколіча.

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Ця людина (Юрій Сьомін — прим) була посереднім гравцем, так, бойовим, з настроєм. Можна говорити про нього, як про клубного тренера, знову ж тому, хто вміє налаштовувати. Що стосується його перспектив, у нас з ним різні оцінки футболу і життєвих принципів. Тому я намагаюся його не коментувати. Ми зняли це питання. Не існує для мене цієї людини. І тренера, до речі, теж", — розповів Бишовець.

Раніше повідомлялося, що Сьомін готовий розглянути пропозицію Динамо, якщо така надійде.