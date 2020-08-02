Колишній нападник Баварії та збірної Німеччини завершив кар'єру

Джерело - iSport.ua.
Нападник Тяньцзінь Теда Сандро Вагнер прийняв рішення завершити кар'єру гравця і повісити бутси на цвях.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ще два сезони тому Вагнер виступав за мюнхенську Баварію, де змагався за місце в основі з Робертом Левандовським, а також виходив на поле у футболці збірної Німеччини.
Останнім клубом Вагнера став китайський Тяньцзінь Теда.
Футболіст має намір відпочити від футболу в найближчий рік, після чого стати тренером.
Раніше, Алаба вимагає від Баварії зарплату 20 млн євро на рік.